Арсенал интересуется вратарем Барселоны

Лондонский "Арсенал" проявляет заинтересованность к бразильскому вратарю "Барселоны" Нету Мураре, об этом информирует Goal, ссылаясь на Sky Sports.

По информации источника, "канониры" собираются найти достойного конкурента Бернду Лено, так как считают, что уровень запасного Рунара Алекса Рунарссона недостаточно высок. Как отмечается, руководство клуба хочет арендовать голкипера с правом на выкупа в конце текущего сезона.

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Напомним, что в нынешнем сезоне Нету провел 9 матчей, в которых пропустил семь голов, а в 4 матчах он отстоял на ноль. Портал Transfermarket оценивает футболиста в 10 миллионов евро. В турнирной таблице АПЛ "Арсенал" идет на 11-й позиции. "Барселона" в чемпионате Испании занимает третье место.