"Лицемерие, Юрген пытается повлиять на судей перед матчем с МЮ". Экс-арбитр АПЛ – о словах Клоппа

Бывший судья Английской Премьер-лиги Марк Клаттенбург считает, что менеджер "Ливерпуля" задействовал "mind games" перед встречей с командой Оле Гуннара Сульшера. Цитирует экс-арбитра портал Goal.com.

"Из комментариев Клоппа можно сделать несколько выводов. Во-первых, это выглядит лицемерно, когда он говорит, что игроки "Юнайтед" ищут повод для пенальти. Мо Салах и Мане также способны использовать аналогичную тактику".

"Со времен Фергюсона мы не видели такой вопиющей попытки влиять на рефери перед большим поединком. Клопп не делал этого в прошлом сезоне, когда "Ливерпуль" выигрывал каждую неделю. Он ошибается, предполагая, что вокруг "Юнайтед" есть аура, которая позволяет принимать решению в их сторону. Такое было при сэре Алексе. Это интеллектуальные игры, Клопп пытается повлиять на судей перед матчем с "МЮ".