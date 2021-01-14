Есть в современном футболе такая традиция: с периодичность раз в год активно обсуждается создание европейской Суперлиги. И так уже лет десять. Но постоянным остается лишь то, что все это остается лишь на уровне разговоров.

Совсем недавно масла в огонь добавил бывший президент Барселоны Жозеп Бартомеу, который заявил, что прямо перед уходом дал согласие на участие Барселоны в Суперлиге. После этого президент Реала Флорентино Перес не стал в открытую говорить именно о Суперлиге, но намекнул на неизбежные изменения:

"Ничего не будет таким, как прежде. Нужны новшества, чтобы футбол оставался привлекательным. Реал стоял у истоков ФИФА и Кубка европейских чемпионов. Теперь в усилении нуждается и нынешняя модель. Необходим новый импульс, и Реал будет частью этого", – цитирует Переса Marca.

Вслед за этим выступил президент Ла Лиги Хавьер Тебас.

"Говорят, что Перес стоит за идеей Суперлиги. Он привилегированный бизнесмен, но с точки зрения футбола я его таким не считаю. Перес не понимает все негативные последствия, которые Суперлига принести его клубу. Она может способствовать краху Реала", - цитирует Тебаса Goal.

В то же время Тебас заверил, что президент Ювентуса и Ассоциации клубов Европы Андре Аньелли не стоит за идеей Суперлиги. Аньелли выступал за реформу Лиги чемпионов, согласно которой 24 из 32 участников оставались в турнире на следующий сезон, а 8 вылетали. Но эта идея в итоге была отвергнута.

Так в чем же вообще идея Суперлиги? Как писал Sky Sports, топ-клубы Европы обсуждают закрытую лигу из 18, в которой определенные члены будут иметь иммунитет, а двое – вылетать. То есть предполагается, что будет существовать так называемый второй дивизион, откуда клубы и будут выбираться в Суперлигу.

Знаю очень многих футбольных экспертов и функционеров, которые утверждают, что создание Суперлиги в ближайшее время неизбежно. Но я считаю, что идея Суперлиги – абсолютная утопия. Как минимум в том виде, о котором пишут. И вот почему.

Календарь и без того страшно перегружен

Главная не состыковка в информации Sky Sports заключается именно в том, что график футбольных клубов и без того очень сильно перегружен. Ведь главная суть Суперлиги в том, что это должен быть формат именно лиги, где каждый с каждым играет по два раза. То есть в рамках новой лиги каждая команда сыграет по 34 матча.

НО! При этом, как утверждает британское издание, национальные лиги никуда не деваются. То есть получается так, что за один сезон участник Суперлиги должен провести 72 матча, если не считать поединки национальных кубков. В случае с немецкими клубами 68 матчей, ведь там чемпионат состоит из 18 клубов.

Для сравнения, финалист Лиги чемпионов проводит в рамках турнира 13 матчей: 6 в группе и 7 в плей-офф. И даже при таком графике топ-тренеры регулярно жалуются на перегруз и повышенный риск травм.

Да, в теории топ-клубы в чемпионатах могут играть неоптимальными или молодежными составами. Но кому это тогда нужно? Исходя из этого, выплывает вторая проблема.

Куда деть АПЛ?

Английская Премьер-лига – самая успешная из существующих лиг в мировом футболе. Сумасшедшая популярность, огромные доходы от ТВ-прав, шесть топ-клубов, мощные середняки калибра Лестера, а также абсолютно бешеный трансферный рынок. Создание Суперлиги катастрофически ударит по АПЛ. Интерес к самой лиге упадет, топ-клубы будут делать акцент на новую лигу, а пропасть между большими и маленькими станет расти еще больше.

Если Суперлигу создадут, АПЛ в любом случае придется пересматривать свой огромный ТВ-контракт. Вот вообще не удивлюсь, если все это закончится в итоге судебными разбирательствами и санкциями к тем клубам, которые вступят в Суперлигу. И тут важно понимать, что АПЛ – не УЕФА. Это не та организация, которая легко отступит от своих интересов.

Возвращаюсь к вопросу перенасыщенного графика, нужно понимать, что в той же Англии никогда не откажутся от Кубка страны. Это вопрос не консерватизма, а традиций, которые для родоначальников футбола имеют огромнейшее значение.

Топ-клубы живут за счет маленьких

После создания закрытого клуба для избранных ряд маленьких клубов попросту умрет. Условный Шальке и без того находится с нескольких шагах от банкротства, а если доходы от участия в Бундеслиге станут еще меньше, ситуация станет критической. И Шальке такой совсем не один.

А теперь давайте вспомним: как много воспитанников Баварии заиграло в Мюнхене за последние десять лет? Ответ – ноль. Тогда как из того же Шальке в Баварии сейчас играют Нойер, Горецка и Сане.

Аналогичная ситуация не только в Баварии. Академии Ман Сити, ПСЖ, Реала и даже Барселоны в последнее время производят игроков для других клубов. Весь трансферный рынок завязан на том, что большие клубы забирают лучших игроков у маленьких, что позволяет условному Аяксу развиваться по всем направлениям. Крах этой системы приведет к очень плохим для футбола последствиям.

Еще один очень важный момент – конкурентная среда. Благодаря чему весь мир узнал про Холанда, де Лигта, де Йонга, ван де Бека, Фалькао и многих других игроков не из топ-лиг? Конечно, благодаря их успешным выступлениям в Лиге чемпионов. Конкуренция с лучшими позволяет развиваться, а если сделать закрытый клуб избранных, маленькие попросту перестанут расти. В итоге общий уровень футбола очень сильно упадет.

Европа – не США. Тут не сработает та же система

Очевидно, авторы идеи Суперлиги вдохновляются успехом НБА, НХЛ, НФЛ и других американских лиг. Но нужно понимать, что эта система не сработает в европейском футболе.

Во-первых, в США существует потрясающая система студенческого спорта, которая даже в теории не может быть внедрена в Европе. Просто из-за того, что там все это делается в рамках двух держав, а тут мы говорим о целом континенте.

Во-вторых, в Америке есть понятие драфта. Представляете себе драфт в Суперлиге? Я – нет.

В-третьих, клубы НБА играют только в НБА. Клубы Суперлиги, если верить инсайдам, будут вынуждены разрываться на несколько фронтов.

В-четвертых, контракты игроков в США принадлежат непосредственно лиге. Пойдет ли Ювентус на то, что договор Криштиану Роналду будет принадлежать не клубу, а Суперлиге? Конечно, такого никогда будет.

Так что американская система тут точно не сработает. Разве что ее какой-то слабый аналог.

Правило 50+1 и Брексит

С 1 января этого года все европейские футболисты, которые хотят играть в Великобритании, должны получать разрешение на работу по 15-балльной системе, по которой ранее приезжали зарубежные игроки не из стран ЕС. К тому же английские клубы не могут за один сезон подписывать более шести зарубежных футболистов возрастом младше 21 года, а иностранцев, которым еще нет 18, подписывать нельзя в принципе.

И все это совсем не вяжется с конкурентоспособностью в Суперлиге, где условные Барса и Реал будут пачками забирать всех талантов без ограничений.

Что касается немецкого футбола, то там до сих пор действует правило 50+1, согласно которому клубом не может владеть одно конкретное физическое или юридическое лицо. 51% акций клуба должен принадлежать общественности. Исключение из этих правил сделали лишь для пяти клубов: Вольфсбург, Байер, РБ Лейпциг, Хоффенхайм и Ингольштадт. И то только из-за того, что Вольксфаген, Ред Булл и другие внесли огромный вклад в развитие юношеского футбола.

Даже если высшее руководство Баварии и Боруссии Д захочет вступить в Суперлигу, ему будет нужна поддержка большинства акционеров, и не факт, что получится ее заполучить.

Суть в том, что немецкий футбол настолько консервативен, что до сих пор не отказался от устаревшей 50+1, чтобы запустить в свои клубы больше денег. А тут речь о настоящей футбольной революции, с которой очень многие будут не согласны.

Нынешняя система работает

Что бы не говорили, но Лига чемпионов была, есть и будет самым престижным и популярным турниром мира. И парочка команд уровня Ференцвароша ну никак ее не портят.

Шарм футбола как раз в том, что сейчас условная Аталанта может за несколько лет дорасти до клуба уровня плей-офф Лиги чемпионов, а РБ Лейпциг за 11 лет существования добраться до полуфинала. Футбол прекрасен своим разнообразием, а если у вас каждую неделю будет по 7 матчей калибра Барселона – Арсенал, то вы просто перестанете воспринимать это как праздник.

С появлением Суперлиги исчезнет магия Лиги чемпионов, когда Ливерпуль может отыграться после 0:3 на Камп Ноу, а Тоттенхэм через день сотворить чудо в Амстердаме. Исчезнут те самые эмоции, которые и делают футбол самой популярной игрой в мире.

Суперлига породит ее аналоги

Тут за примером далеко ходить не нужно. Если одни создадут свой закрытый клуб, другие попробуют сделать то же самое. А теперь представьте, что в "противовес" Суперлиге в России создают футбольный аналог КХЛ с кучей российских клубов, Црвеной Звездой, каким-то ХИКом, одним представителем Китая и деньгами от Газпрома. Это, конечно, сильно поспособствует развитию футбола (нет).

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Еще хуже будет, если все будет как в баскетболе, где существует четыре еврокубка, и только после нескольких рюмок можно разобраться, кто и куда там попадает.

Для чего вообще вот это все?

Скорее всего, все это делается, чтобы надавить на УЕФА и сделать реформу Лиги чемпионов. Матчи по выходным, ужесточение квалификации и т.д. Все это действительно может стать реальностью где-то в 2025 году. Также это способ надавить на ФИФА, чтобы она отказалась от идеи клубного чемпионата мира, которая очень не нравится топ-клубам.

Суперлига – утопия.