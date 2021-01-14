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Монстр из Южной Кореи. Тоттенхэм и Челси сражаются за защитника Бэйцзин Гоань
Новая звезда из Азии засияет в Европе?
Британское издание Mirror сообщает, что лондонский "Тоттенхэм" ведет активную работу по поводу трансфера центрального защитника Ким Мин Дже, выступающего за китайский "Бэйцзин Гоань".
Шпоры хотели приобрести 24-летнего южнокорейца по прозвищу Монстр еще летом, однако тогда не смогли этого сделать из-за высокой цены. "Бэйцзин Гоань" просил за своего игрока 15 млн фунтов. Сейчас ситуация лучше, ведь у Кима через год заканчивается контракт с клубом. Правда, "Тоттенхэму" придется выдержать конкуренцию со стороны "Челси" - аристократы тоже не прочь усилить защиту за счет Кима.
Как отмечают СМИ, Ким Мин Дже - один из сильнейших футболистов Южной Кореи в 21-м веке. "У него огромный потенциал. Он большой, мощный, быстрый. Он сильно играет в воздухе, также качественно играет ногами. Ким обладает сильным характером, что всегда нравилось Моуриньо. Под руководством Жозе и под патронатом Сон Хин Мина он мог бы очень быстро адаптироваться в "Тоттенхэме"", - утверждает журналист Сунг Мо Ли.
Добавим, что в "Бэйцзин Гоань" Ким Мин Дже перешел за 5 млн евро из корейского "Йонбук Моторс", с которым дважды становился чемпионом своей страны. За сборную Южной Кореи он выступает с 2017-го года, за это время он сыграл 30 матчей, в которых забил три гола.
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