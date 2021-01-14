Монстр из Южной Кореи. Тоттенхэм и Челси сражаются за защитника Бэйцзин Гоань

Британское издание Mirror сообщает, что лондонский "Тоттенхэм" ведет активную работу по поводу трансфера центрального защитника Ким Мин Дже, выступающего за китайский "Бэйцзин Гоань".

Шпоры хотели приобрести 24-летнего южнокорейца по прозвищу Монстр еще летом, однако тогда не смогли этого сделать из-за высокой цены. "Бэйцзин Гоань" просил за своего игрока 15 млн фунтов. Сейчас ситуация лучше, ведь у Кима через год заканчивается контракт с клубом. Правда, "Тоттенхэму" придется выдержать конкуренцию со стороны "Челси" - аристократы тоже не прочь усилить защиту за счет Кима.

Как отмечают СМИ, Ким Мин Дже - один из сильнейших футболистов Южной Кореи в 21-м веке. "У него огромный потенциал. Он большой, мощный, быстрый. Он сильно играет в воздухе, также качественно играет ногами. Ким обладает сильным характером, что всегда нравилось Моуриньо. Под руководством Жозе и под патронатом Сон Хин Мина он мог бы очень быстро адаптироваться в "Тоттенхэме"", - утверждает журналист Сунг Мо Ли.

Добавим, что в "Бэйцзин Гоань" Ким Мин Дже перешел за 5 млн евро из корейского "Йонбук Моторс", с которым дважды становился чемпионом своей страны. За сборную Южной Кореи он выступает с 2017-го года, за это время он сыграл 30 матчей, в которых забил три гола.