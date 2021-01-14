Лэмпард: Вернеру нужно время, чтобы адаптироваться к нашим идеям

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард высказался о тяжелом периоде Тимо Вернера.

"Тимо больше всего нравится в центре нападения, но он может играть и слева. Там он выходил в "Лейпциге" и сборной Германии. Так что у нас есть место для маневра при использовании Тимо.

Это нормально, что пришедшим игрокам нужно время, чтобы адаптироваться к нашим идеям. В последние недели мы работали над разными аспектами и серьезно продвинулись вперед", - заявил Лэмпард.

В текущем сезоне Вернер забил девять голов в 25-ти матчах.