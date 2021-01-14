  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Лэмпард: Вернеру нужно время, чтобы адаптироваться к нашим идеям
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лэмпард: Вернеру нужно время, чтобы адаптироваться к нашим идеям

Англия
(1 голосов)

Пока все идет тяжело

Лэмпард: Вернеру нужно время, чтобы адаптироваться к нашим идеям
UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард высказался о тяжелом периоде Тимо Вернера.

"Тимо больше всего нравится в центре нападения, но он может играть и слева. Там он выходил в "Лейпциге" и сборной Германии. Так что у нас есть место для маневра при использовании Тимо.

Это нормально, что пришедшим игрокам нужно время, чтобы адаптироваться к нашим идеям. В последние недели мы работали над разными аспектами и серьезно продвинулись вперед", - заявил Лэмпард.

Читайте такжеЛэмпард – о трансферной политике Челси: Мы потеряли лучшего игрока лиги и не могли совершать трансферы год

В текущем сезоне Вернер забил девять голов в 25-ти матчах.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Фрэнк Лэмпард Челси (Лондон) Тимо Вернер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...