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Лэмпард: Вернеру нужно время, чтобы адаптироваться к нашим идеям
Пока все идет тяжело
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард высказался о тяжелом периоде Тимо Вернера.
"Тимо больше всего нравится в центре нападения, но он может играть и слева. Там он выходил в "Лейпциге" и сборной Германии. Так что у нас есть место для маневра при использовании Тимо.
Это нормально, что пришедшим игрокам нужно время, чтобы адаптироваться к нашим идеям. В последние недели мы работали над разными аспектами и серьезно продвинулись вперед", - заявил Лэмпард.
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В текущем сезоне Вернер забил девять голов в 25-ти матчах.
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