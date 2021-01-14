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Арсенал может подписать 32-летнего Нзонзи

Англия
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Укрепит полузащиту?

Арсенал может подписать 32-летнего Нзонзи
UA-Футбол
Новина українською

32-летний Стивен Нзонзи может летом отправиться в "Арсенал". Об этом передает FootMercato.

Микель Артета ищет нового футболиста в центр поля, но дорогих трансферов совершить не может. Поэтому Нзонзи может стать идеальным вариантом для "канониров".

Сейчас Стивен играет за "Ренн", но его контракт принадлежит "Роме". Сообщается, что "Арсенал" готов пойти на полноценный трансфер.

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В текущем сезоне Нзонзи отыграл за "Ренн" 14 матчей.

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В статье: Арсенал (Лондон) Ренн Стивен Нзонзи
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