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Арсенал может подписать 32-летнего Нзонзи
Укрепит полузащиту?
32-летний Стивен Нзонзи может летом отправиться в "Арсенал". Об этом передает FootMercato.
Микель Артета ищет нового футболиста в центр поля, но дорогих трансферов совершить не может. Поэтому Нзонзи может стать идеальным вариантом для "канониров".
Сейчас Стивен играет за "Ренн", но его контракт принадлежит "Роме". Сообщается, что "Арсенал" готов пойти на полноценный трансфер.
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В текущем сезоне Нзонзи отыграл за "Ренн" 14 матчей.
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