Энди Коул не верит, что МЮ сможет стать чемпионом в этом сезоне

Экс-форвард "МЮ" Энди Коул прикинул шансы "дьяволов" на победу в АПЛ в текущем сезоне.

"Сможет ли "МЮ" стать чемпионом? Мне кажется, нет. Нынешнее лидерство клуба - уже отличный результат, учитывая, где они были несколько месяцев назад.

Многие говорили, что Сульшер не потянет уровень клуба, но он доказал обратное и продолжает верить в свои идеи. Но у многих клубов есть еще матчи в запасе и поэтому они смогут вплотную догнать "МЮ", - заявил Коул.

Отметим, что в последние раз "МЮ" становился чемпионом в сезоне 2012/13.