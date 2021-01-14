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Энди Коул не верит, что МЮ сможет стать чемпионом в этом сезоне

Англия
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Мнение легенды

Энди Коул не верит, что МЮ сможет стать чемпионом в этом сезоне
UA-Футбол
Новина українською

Экс-форвард "МЮ" Энди Коул прикинул шансы "дьяволов" на победу в АПЛ в текущем сезоне.

"Сможет ли "МЮ" стать чемпионом? Мне кажется, нет. Нынешнее лидерство клуба - уже отличный результат, учитывая, где они были несколько месяцев назад.

Многие говорили, что Сульшер не потянет уровень клуба, но он доказал обратное и продолжает верить в свои идеи. Но у многих клубов есть еще матчи в запасе и поэтому они смогут вплотную догнать "МЮ", - заявил Коул.

Отметим, что в последние раз "МЮ" становился чемпионом в сезоне 2012/13.

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В статье: Энди Коул Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед
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