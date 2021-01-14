Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Энди Коул не верит, что МЮ сможет стать чемпионом в этом сезоне
Мнение легенды
Экс-форвард "МЮ" Энди Коул прикинул шансы "дьяволов" на победу в АПЛ в текущем сезоне.
"Сможет ли "МЮ" стать чемпионом? Мне кажется, нет. Нынешнее лидерство клуба - уже отличный результат, учитывая, где они были несколько месяцев назад.
Многие говорили, что Сульшер не потянет уровень клуба, но он доказал обратное и продолжает верить в свои идеи. Но у многих клубов есть еще матчи в запасе и поэтому они смогут вплотную догнать "МЮ", - заявил Коул.
Отметим, что в последние раз "МЮ" становился чемпионом в сезоне 2012/13.
Популярное сейчас
- Тотовицкий удивился словам Шевченко и указал в качестве примера на английский Чемпионшип
- Суперлига Европы - это утопия. Есть ряд причин, почему ее не будет
- Зинченко получил высокую оценку за матч с Брайтоном
- Милан торгует Манджукича, а Барса ближе всех к Холанду. Трансферный центр зарубежного футбола. LIVE
- Конопля: Я не влазил в конфликт своей девушки с Поповым. Она сама поставила его на место
- Невероятный Халк. Денис Попов демонстрирует сумасшедшую мускулатуру. ФОТО