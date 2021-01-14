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Ветеранище: Челси покинул игрок, дольше всех остававшийся в клубе
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Лукас Пьязон покинул "Челси" после 9 лет в клубе. У него истек контракт с синими, и он подписался как свободный агент в "Браге".
26-летний бразилец в юности считался большим талантом и в январе 2012-го перебрался в "Челси" из молодежки "Сан-Паулу" за 7,5 млн евро. Таким образом, он оставался в клубе дольше всех из текущего состава синих.
При этом за 9 лет в Лондоне Пьязон сыграл за "Челси" лишь 3 поединка. Самый памятный - в декабре 2012-го против "Астон Виллы". Лондонцы тогда победили 8:0, а Лукас не реализовал пенальти.
С тех пор он скитался по арендам, коих было аж 7. Последним пристанищем Пьязона был "Риу Аве", где бразилец забил 2 гола за 8 матчей в первой половине текущего сезона.
@LucasPiazon é Gverreiro até 2⃣0⃣2⃣5⃣! #WelcomeLucasPiazon— SC Braga (@SCBragaOficial) January 14, 2021
https://t.co/7qDthxsZNv pic.twitter.com/0EYl5Q4j1y
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