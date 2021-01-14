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Ветеранище: Челси покинул игрок, дольше всех остававшийся в клубе

Англия
(1 голосов)

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Ветеранище: Челси покинул игрок, дольше всех остававшийся в клубе
Новина українською

Лукас Пьязон покинул "Челси" после 9 лет в клубе. У него истек контракт с синими, и он подписался как свободный агент в "Браге".

26-летний бразилец в юности считался большим талантом и в январе 2012-го перебрался в "Челси" из молодежки "Сан-Паулу" за 7,5 млн евро. Таким образом, он оставался в клубе дольше всех из текущего состава синих.

При этом за 9 лет в Лондоне Пьязон сыграл за "Челси" лишь 3 поединка. Самый памятный - в декабре 2012-го против "Астон Виллы". Лондонцы тогда победили 8:0, а Лукас не реализовал пенальти.

С тех пор он скитался по арендам, коих было аж 7. Последним пристанищем Пьязона был "Риу Аве", где бразилец забил 2 гола за 8 матчей в первой половине текущего сезона.

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В статье: Лукас Пиазон Челси (Лондон) Брага
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Источник:
Sky Sports

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Комментарии (1)
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kalan-86 (Анкара)
14.01.2021 в 21:57
Судя по семи арендам, технически в клубе его как бы и не было, только на бумаге.
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