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Тоттенхэм не торопится отпускать Деле Алли в ПСЖ

Англия
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Почеттино негодует

Тоттенхэм не торопится отпускать Деле Алли в ПСЖ
UA-Футбол
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После того как Маурисио Почеттино возглавил "ПСЖ", появились слухи, что он попытается воссоединиться с некоторыми игроками "Тоттенхэма". К примеру, с Деле Алли.

Но, по данным The Telegraph, "шпоры" не торопятся отпускать полузащитника. Президент лондонцев временно взял паузу в переговорах.

Стоит отметить, что Алли почти не играет за "шпор", проведя в нынешней кампании лишь 12 матчей и забил два гола.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Пари Сен-Жермен (Париж) Деле Алли
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