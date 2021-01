Тоттенхэм не торопится отпускать Деле Алли в ПСЖ

После того как Маурисио Почеттино возглавил "ПСЖ", появились слухи, что он попытается воссоединиться с некоторыми игроками "Тоттенхэма". К примеру, с Деле Алли.

Но, по данным The Telegraph, "шпоры" не торопятся отпускать полузащитника. Президент лондонцев временно взял паузу в переговорах.

Daniel Levy refusing to let Dele Alli join PSG on loan for fear of leaving Tottenham short @SamWallaceTel @Matt_Law_DT https://t.co/apoYIM9fa7