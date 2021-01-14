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Тоттенхэм не торопится отпускать Деле Алли в ПСЖ
Почеттино негодует
После того как Маурисио Почеттино возглавил "ПСЖ", появились слухи, что он попытается воссоединиться с некоторыми игроками "Тоттенхэма". К примеру, с Деле Алли.
Но, по данным The Telegraph, "шпоры" не торопятся отпускать полузащитника. Президент лондонцев временно взял паузу в переговорах.
Daniel Levy refusing to let Dele Alli join PSG on loan for fear of leaving Tottenham short @SamWallaceTel @Matt_Law_DT https://t.co/apoYIM9fa7— Telegraph Football (@TeleFootball) January 14, 2021
Стоит отметить, что Алли почти не играет за "шпор", проведя в нынешней кампании лишь 12 матчей и забил два гола.
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