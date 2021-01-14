Англия
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Арсенал - Кристал Пэлас 0:0. Канониры снова разочаровывают, орлы удивляют
Большего ожидалось от хозяев, но по игре даже хорошо, что набрали одно очко
АПЛ. 18-й тур
Стадион: Эмирейтс (Лондон)
Главный судья: Андре Марринер (Бирмингем)
Арсенал Лондон - Кристал Пэлас 0:0
Арсенал: 1. Лено, 2. Беллерин, 16. Холдинг, 23. Луис, 7. Сака, 8. Себальос (Томас 69), 15. Мэйтлэнд-Найлс (Пепе 65), 34. Джака, 32. Смит-Роу, 9. Ляказетт (Нкетиа 80), 14. Обамеянг.
Кристал Пэлас: 31. Гуайта, 2. Уорд, 8. Куяте, 38. Митчелл, 5. Томкинс, 4. Миливоевич, 10. Таунсенд, 11. Заха, 18. Макартур, 25. Эзе, 20. Бентеке (Айю 80).
Предупреждения: Луис 67 - Томкинс 42
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