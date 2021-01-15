"Он хорошо знает футбол". Защитник Челси рассказал о влиянии Тьяго Силвы на команду

Футболист лондонского "Челси" Курт Зума дал интервью пресс-службе "синих".

"Ключевая причина моей хорошей формы – тренировки и партнеры. Я многому научился у Тьяго Силвы. Это спокойный опытный парень, он хорошо знает футбол и завоевал много трофеев. Бразилец обладает отличным первым пасом и является лидером нашей команды".

"Четыре гола в текущем сезоне АПЛ? У меня нет какой-то особой тактики. Теперь, когда мы подаем корнер, то я знаю, что могу забить и помочь коллективу. Я знаю, что догоняю Джона Терри по забитым голам в "Челси". Да, медленно, но мне нужно продолжать!"