Стали известны планы Тоттенхэма на Гарета Бэйла

Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл, который выступает на правах аренды за лондонский "Тоттенхэм", по окончанию кампании может вернуться в столицу Испании.

Британские СМИ сообщают, что "шпоры" не хотят продлевать соглашение с валлийцем, и тем более выкупать его у "королевского клуба". В стане "Тоттенхэма" разочарованы результатами камбэка игрока в Лондон.

Напомним, трудовой договор Бэйла с мадридским "Реалом" истекает в июне 2022 года. В текущем розыгрыше Английской Премьер-лиги 31-летний Гарет забил один гол. Ранее футболист уже защищал цвета "шпор" – это было до переезда в Ла Лигу (2007-2013).