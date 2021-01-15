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Стали известны планы Тоттенхэма на Гарета Бэйла

Англия
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Вернется в Испанию?

Стали известны планы Тоттенхэма на Гарета Бэйла
Новина українською

Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл, который выступает на правах аренды за лондонский "Тоттенхэм", по окончанию кампании может вернуться в столицу Испании.

Британские СМИ сообщают, что "шпоры" не хотят продлевать соглашение с валлийцем, и тем более выкупать его у "королевского клуба". В стане "Тоттенхэма" разочарованы результатами камбэка игрока в Лондон.

Напомним, трудовой договор Бэйла с мадридским "Реалом" истекает в июне 2022 года. В текущем розыгрыше Английской Премьер-лиги 31-летний Гарет забил один гол. Ранее футболист уже защищал цвета "шпор" – это было до переезда в Ла Лигу (2007-2013).

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В статье: Гарет Бэйл Реал (Мадрид) Тоттенхэм (Лондон)
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Источник:
The Times

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