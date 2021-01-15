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Фрэнк против объятий: Лэмпард запретил игрокам Челси вместе праздновать голы на тренировках

Англия
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Отчаянные времена требуют отчаянных мер

Фрэнк против объятий: Лэмпард запретил игрокам Челси вместе праздновать голы на тренировках
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Менеджер лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард запретил групповые празднования на тренировочных сессиях, чтобы быстрее адаптировать команду к протоколам АПЛ.

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На фоне последних предупреждений о том, что футбол в Англии может быть остановлен, если тренерские штабы и боссы клубов не возьмут игроков под контроль, первым на радикальные действия решился наставник "синих".

Таким образом, Лэмпард надеется сначала изменить подход футболистов "синих" к празднованию на базе к Кобхэме, а затем уже и на "Стэмфорд Бридж" плюс других стадионах. Он будет построен на принципах социального дистанцирования. Видимо, для начала исполнителям просто запретят бросаться друг другу в объятия.

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В статье: Фрэнк Лэмпард Челси (Лондон) коронавирус
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Источник:
The Telegraph

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