Фрэнк против объятий: Лэмпард запретил игрокам Челси вместе праздновать голы на тренировках

Менеджер лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард запретил групповые празднования на тренировочных сессиях, чтобы быстрее адаптировать команду к протоколам АПЛ.

На фоне последних предупреждений о том, что футбол в Англии может быть остановлен, если тренерские штабы и боссы клубов не возьмут игроков под контроль, первым на радикальные действия решился наставник "синих".

Таким образом, Лэмпард надеется сначала изменить подход футболистов "синих" к празднованию на базе к Кобхэме, а затем уже и на "Стэмфорд Бридж" плюс других стадионах. Он будет построен на принципах социального дистанцирования. Видимо, для начала исполнителям просто запретят бросаться друг другу в объятия.