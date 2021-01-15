Экс-защитник Челси: Если вы – тренер синих, то вас могут очень быстро уволить

Бывший защитник "Челси" Вильям Галлас оценил нынешнее положение главного тренера Фрэнка Лэмпарда.

"Я думаю, что они в опасности. Все из-за того, что команда сейчас находится не в тройке лидеров. Когда вы тратите почти 250 миллионов фунтов стерлингов на игроков, то это может означать только одно – руководство клуба хочет выиграть Премьер-лигу. В этом сезоне им нужно постараться остаться в тройке лучших или выиграть АПЛ.

На Фрэнка оказывается огромное давление, ему нужно найти решение. Так как мы хорошо знаем, если вы являетесь тренером "Челси", то вас могут очень быстро уволить.

Клуб купил Вернера за огромные деньги, возможно, Лэмпард уделяет больше внимания ему. Я надеюсь, что Фрэнк найдет решение как можно скорее и в будущем станет отличным менеджером", - цитирует слова Галласа Goal.