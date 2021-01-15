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Экс-защитник Челси: Если вы – тренер синих, то вас могут очень быстро уволить
Футболист оценил положение наставника "Челси"
Бывший защитник "Челси" Вильям Галлас оценил нынешнее положение главного тренера Фрэнка Лэмпарда.
"Я думаю, что они в опасности. Все из-за того, что команда сейчас находится не в тройке лидеров. Когда вы тратите почти 250 миллионов фунтов стерлингов на игроков, то это может означать только одно – руководство клуба хочет выиграть Премьер-лигу. В этом сезоне им нужно постараться остаться в тройке лучших или выиграть АПЛ.
На Фрэнка оказывается огромное давление, ему нужно найти решение. Так как мы хорошо знаем, если вы являетесь тренером "Челси", то вас могут очень быстро уволить.
Клуб купил Вернера за огромные деньги, возможно, Лэмпард уделяет больше внимания ему. Я надеюсь, что Фрэнк найдет решение как можно скорее и в будущем станет отличным менеджером", - цитирует слова Галласа Goal.
Напомним, что Вильям Галлас защищал цвета "синих" с 2001-го по 2006-й. За это время он сыграл в 194-х поединках, забил 13 голов и отдал 4 результативные передачи. Вместе с "Челси" он становился дважды чемпионом Премьер-лиги, обладателем Кубка Футбольной лиги (1) и Суперкубка Англии(1).
В текущем сезоне в турнирной таблице АПЛ лондонский "Челси" находится на 9-ой позиции, имея одинаковый балл с "Вест Хэмом" и "Астон Виллой" (26).
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