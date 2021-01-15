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Бруну Фернандеш в рекордный раз стал футболистом месяца в Английской Премьер-лиге
Читер? Или все справедливо?
Хавбек "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш был назван игроком месяца в декабре прошлого года. Как сообщает пресс-служба АПЛ, португалец стал первым исполнителем, который получил данный приз четырежды за календарный год.
Отметим, что Бруну признавался игроком месяца в феврале, июне и ноябре 2020-го. В декабре Фернандеш сыграл 6 матчей в чемпионате Англии, он забил 3 гола и отдал 4 результативных передачи.
Напомним, послезавтра, 17 января, "Ливерпуль" сыграет с "Манчестер Юнайтед" – команды лидируют в турнирной таблице первенства. UA-Футбол будет осуществлять аудио трансляцию поединка.
Bruno Fernandes becomes the first player to win Premier League Player of the Month four-times in a calendar year.— Squawka Football (@Squawka) January 15, 2021
✓ February
✓ June
✓ November
✓ December
History maker. pic.twitter.com/LSbD3g4cjM
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