  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Бруну Фернандеш в рекордный раз стал футболистом месяца в Английской Премьер-лиге
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бруну Фернандеш в рекордный раз стал футболистом месяца в Английской Премьер-лиге

Англия
(1 голосов)

Читер? Или все справедливо?

Бруну Фернандеш в рекордный раз стал футболистом месяца в Английской Премьер-лиге
Новина українською

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш был назван игроком месяца в декабре прошлого года. Как сообщает пресс-служба АПЛ, португалец стал первым исполнителем, который получил данный приз четырежды за календарный год.

Читайте такжеМанчестер Юнайтед - Астон Вилла 2:1. Ливерпуль, подвинься!

Отметим, что Бруну признавался игроком месяца в феврале, июне и ноябре 2020-го. В декабре Фернандеш сыграл 6 матчей в чемпионате Англии, он забил 3 гола и отдал 4 результативных передачи.

Напомним, послезавтра, 17 января, "Ливерпуль" сыграет с "Манчестер Юнайтед" – команды лидируют в турнирной таблице первенства. UA-Футбол будет осуществлять аудио трансляцию поединка.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...