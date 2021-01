Бруну Фернандеш в рекордный раз стал футболистом месяца в Английской Премьер-лиге

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш был назван игроком месяца в декабре прошлого года. Как сообщает пресс-служба АПЛ, португалец стал первым исполнителем, который получил данный приз четырежды за календарный год.

Отметим, что Бруну признавался игроком месяца в феврале, июне и ноябре 2020-го. В декабре Фернандеш сыграл 6 матчей в чемпионате Англии, он забил 3 гола и отдал 4 результативных передачи.

Напомним, послезавтра, 17 января, "Ливерпуль" сыграет с "Манчестер Юнайтед" – команды лидируют в турнирной таблице первенства. UA-Футбол будет осуществлять аудио трансляцию поединка.

