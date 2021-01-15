Погба пока не готов сказать, что МЮ находится на одном уровне с Ливерпулем

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба поделился мнением о предстоящем поединке 19-го тура Английской Премьер-лиги против "Ливерпуля".

"Мы добились значительного прогресса и продолжаем развиваться, но наша команда еще очень молода. Очевидно, мы не можем сказать, что сейчас находимся на одном уровне с "Ливерпулем", потому что они выиграли Премьер-лигу и продолжают побеждать. В день, когда мы победим, мы скажем, что находимся с ними на одном уровне.

Чтобы быть лучшим, нужно побеждать лучших. Мы хотим обыграть победителей Премьер-лиги. Мы знаем, насколько хорошо они играли в последние несколько лет, знаем их уровень, их игру. Это всегда было непростым противостоянием. "Манчестер Юнайтед" должен сосредоточиться и постараться остаться на вершине. Мне кажется, что мы можем выиграть АПЛ, если будем достаточно сконцентрированы, но есть и другие команды, которые тоже могут взять этот трофей. Мы еще не достигли цели, до нее еще очень далеко", - цитирует француза Sky Sports.