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Назван лучший тренер декабря 2020 года в АПЛ

Англия
(1 голосов)

АПЛ подводит итоги декабря 2020 года

Назван лучший тренер декабря 2020 года в АПЛ
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Лучшим тренером английской Премьер-лиги в декабре стал наставник "Астон Виллы" Дин Смит, сообщает пресс-служба АПЛ.

В декабре "Астон Вилла" не проиграла ни одного из пяти матчей в чемпионате Англии и закончила 2020 год на пятом месте в турнирной таблице АПЛ сезона-2020/2021. Команда Дина Смита обыграла "Вулверхэмптон" (1:0), сыграла в гостях вничью с "Бёрнли" (0:0), после чего с одинаковым счётом обыграла "Вест Бромвич Альбион" и "Кристал Пэлас" (3:0). В заключительном матче прошлого года "вилланы" в гостях сыгралы вничью с "Челси" (1:1).

49-летний Смит впервые выиграл этот приз и является первым главным тренером "Астон Виллы" после Мартина О'Нила, получившего данную награду. О'Нил стал тренером месяца в АПЛ в апреле 2010 года.

Отметим, что кроме Дина Смита на награду также претендовали главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти, наставник "Бёрнли" Шон Дайч, а также менеджер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннур Сульшер.

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В статье: АПЛ Астон Вилла Дин Смит
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