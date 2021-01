Назван лучший тренер декабря 2020 года в АПЛ

Лучшим тренером английской Премьер-лиги в декабре стал наставник "Астон Виллы" Дин Смит, сообщает пресс-служба АПЛ.

В декабре "Астон Вилла" не проиграла ни одного из пяти матчей в чемпионате Англии и закончила 2020 год на пятом месте в турнирной таблице АПЛ сезона-2020/2021. Команда Дина Смита обыграла "Вулверхэмптон" (1:0), сыграла в гостях вничью с "Бёрнли" (0:0), после чего с одинаковым счётом обыграла "Вест Бромвич Альбион" и "Кристал Пэлас" (3:0). В заключительном матче прошлого года "вилланы" в гостях сыгралы вничью с "Челси" (1:1).

Congratulations to @AVFCOfficial boss Dean Smith



Your @BarclaysFooty Manager of the Month award winner for December #PLAwards pic.twitter.com/shwjXFReg1