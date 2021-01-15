Уэйн Руни утверждён на посту главного тренера Дерби Каунти

Нападающий "Дерби Каунти" Уэйн Руни, в последние два месяца выполнявший работу главного тренера команды, избавился от приставки "исполняющий обязанности".

Как сообщается на официальном сайте английского клуба, Руни подписал контракт на 2,5 года - до лета 2023 года.

Captain. Leader. The greatest.@WayneRooney: The Manager — Derby County (@dcfcofficial) January 15, 2021

Уэйн Руни стал исполняющим обязанности главного тренера "Дерби" в ноябре прошлого года, после увольнения Филиппа Коку. В качестве футболиста 35-летний англичанин в нынешнем сезоне провёл за клуб 10 матчей в Чемпионшипе и забил 1 гол.

Команда, набрав 19 очков в 22 турах, находится в зоне вылета в турнирной таблице Чемпионшипа, занимая 22-е место. От спасительной, 21-й строчки подопечных Руни отделяют 3 очка.

До перехода в "Дерби" в прошлом году Уэйн выступал за "Ди-Си Юнайтед", "Эвертон" и "Манчестер Юнайтед".