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Юрген Клопп ответил экс-арбитру, уличившему его в лицемерии
Наставник "Ливерпуля" продолжает перепалку с Марком Клаттенбургом
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал недавнее интервью с бывшим судьёй английской Премьер-лиги Марком Клаттенбургом.
Арбитр ранее
"Когда люди вроде Клаттенбурга выступают с подобными заявлениями, это больше говорит о них, чем обо мне. У меня нет навыков для игр разума, в этом моя проблема", - приводит слова Клоппа Liverpool Echo.
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