Юрген Клопп ответил экс-арбитру, уличившему его в лицемерии

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал недавнее интервью с бывшим судьёй английской Премьер-лиги Марком Клаттенбургом.

Арбитр ранее уличил немецкого специалиста в лицемерии и заявил следующее: "Такой вопиющей попытки повлиять на судью перед большим матчем не было со времён Фергюсона. Он не прав, думая, что вокруг "Манчестер Юнайтед" есть какая-то особая аура, из-за которой судьи принимают решения в их пользу. Такое было, когда команду тренировал Ферги, но это закончилось, когда он ушёл".

"Когда люди вроде Клаттенбурга выступают с подобными заявлениями, это больше говорит о них, чем обо мне. У меня нет навыков для игр разума, в этом моя проблема", - приводит слова Клоппа Liverpool Echo.