Лэмпард: Мы даем шанс молодым игрокам

Тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард прокомментировал игру клуба в нынешнем сезоне:

"Думаю, у нас было несколько матчей, в которых мы не получили желаемого, однако победа над "Моркам" - очень важна. Нам нужно продолжать в том же духе.

Я рад за всех молодых игроков. Хочу еще отметить Маунта и Абрахама. Мы пытаемся дать шанс молодым игрокам, ведь они забивают, рискуют и показывают, почему мы должны ставить именно их в основу".