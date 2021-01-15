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Лэмпард: Мы даем шанс молодым игрокам
Но как же результат?
Тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард прокомментировал игру клуба в нынешнем сезоне:
"Думаю, у нас было несколько матчей, в которых мы не получили желаемого, однако победа над "Моркам" - очень важна. Нам нужно продолжать в том же духе.
Я рад за всех молодых игроков. Хочу еще отметить Маунта и Абрахама. Мы пытаемся дать шанс молодым игрокам, ведь они забивают, рискуют и показывают, почему мы должны ставить именно их в основу".
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