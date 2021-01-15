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Моуриньо: Будущее Бэйла? Мы даже не начинали обсуждать эту тему
Когда спешить особо некуда
Гарет Бэйл, который летом вернулся в "Тоттенхэм" на правах аренды, практически не играет за "шпор". Жозе Моуриньо прокомментировал информацию о том, что валлиец покинет клуб уже летом.
"Пока что мы не обсуждали эту тему, ни секунды. Гарет точно находится с нами до конца сезона. А дальше решение будет принимать "Реал", "Тоттенхэм" и сам Бэйл.
Гарет приехал к нам с травмой, но матчи группового этапа Лиги Европы помогли ему войти в ритм. Потом он снова получил повреждение и практически не играл в АПЛ. Его возвращение - непростой процесс", - заявил Моуриньо.
За "Тоттенхэм" Гарет успел отыграть 12 матчей и забить три гола.
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