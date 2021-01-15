  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Моуриньо: Будущее Бэйла? Мы даже не начинали обсуждать эту тему
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Моуриньо: Будущее Бэйла? Мы даже не начинали обсуждать эту тему

Англия
(1 голосов)

Когда спешить особо некуда

Моуриньо: Будущее Бэйла? Мы даже не начинали обсуждать эту тему
UA-Футбол
Новина українською

Гарет Бэйл, который летом вернулся в "Тоттенхэм" на правах аренды, практически не играет за "шпор". Жозе Моуриньо прокомментировал информацию о том, что валлиец покинет клуб уже летом.

"Пока что мы не обсуждали эту тему, ни секунды. Гарет точно находится с нами до конца сезона. А дальше решение будет принимать "Реал", "Тоттенхэм" и сам Бэйл.

Гарет приехал к нам с травмой, но матчи группового этапа Лиги Европы помогли ему войти в ритм. Потом он снова получил повреждение и практически не играл в АПЛ. Его возвращение - непростой процесс", - заявил Моуриньо.

Читайте такжеСтали известны планы Тоттенхэма на Гарета Бэйла

За "Тоттенхэм" Гарет успел отыграть 12 матчей и забить три гола.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Гарет Бэйл Жозе Моуриньо Реал (Мадрид) Тоттенхэм (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...