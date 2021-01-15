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"Настоящая мечта - играть рядом с тобой". Рашфорд поздравил Руни с завершением карьеры
Вместе играли в "МЮ"
Сегодня Уэйн Руни был назначен новым тренером "Дерби" на постоянной основе. Параллельно с этим английский форвард официально завершил игровую карьеру.
С этим достижение его поздравил нынешний нападающий "МЮ" Маркус Рашфорд.
"Один из величайших. Настоящая мечта - играть рядом с тобой в одной команде. Поздравляю с невероятной карьерой. Счастливой пенсии", - написал Маркус в своих социальных сетях.
To one of the greatest. It was a dream come true to play alongside you. Congrats on the most unbelievable career. The ???? Happy Retirement @WayneRooney ♥️ pic.twitter.com/9l1QCU4S4O— Marcus Rashford MBE (@MarcusRashford) January 15, 2021
Напомним, что Рашфорд и Руни пересекались в "МЮ". Маркус только начинал свое становление, в то время как Уэйн был капитаном "дьяволов".
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