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"Настоящая мечта - играть рядом с тобой". Рашфорд поздравил Руни с завершением карьеры

Англия
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Вместе играли в "МЮ"

"Настоящая мечта - играть рядом с тобой". Рашфорд поздравил Руни с завершением карьеры
UA-Футбол
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Сегодня Уэйн Руни был назначен новым тренером "Дерби" на постоянной основе. Параллельно с этим английский форвард официально завершил игровую карьеру.

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С этим достижение его поздравил нынешний нападающий "МЮ" Маркус Рашфорд.

"Один из величайших. Настоящая мечта - играть рядом с тобой в одной команде. Поздравляю с невероятной карьерой. Счастливой пенсии", - написал Маркус в своих социальных сетях.

Напомним, что Рашфорд и Руни пересекались в "МЮ". Маркус только начинал свое становление, в то время как Уэйн был капитаном "дьяволов".

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В статье: Уэйн Руни Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд
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