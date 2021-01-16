Каррагер: Ливерпуль должен отбросить МЮ назад на их место

Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер высказался накануне матча с "Манчестер Юнайтед".

"Я думаю, что для "Ливерпуля" этот матч важнее. Они чувствуют себя обязанными победить. Если "Юнайтед" наберет три очка, тогда они по-настоящему поверят, что могут выиграть лигу.

Думаю, люди по-прежнему думают, что "Юнайтед" опустится ниже и что "Ливерпуль" все так же грозен, но если они выиграют на "Энфилде", это вызовет ударные волны внутри Премьер-Лиги.

Это матч, в котором "Ливерпуль" должен показать, что они чемпионы и что они лучше как команда. Они должны показать такую игру, чтобы "Манчестер Юнайтед" был отброшен на свое место", — сообщил Каррагер Sky Sports.