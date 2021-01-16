Моуриньо: Мы не обсуждали продление аренды Бэйла ни секунды

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью прокомментировал будущее Гарета Бэйла.

"Повторная аренда? Мы даже секунду об этом не говорили. Гарет арендован до конца нынешнего сезона. Даже секунды мы не посвятили таким обсуждениям.

Вы, конечно, в курсе, что он приехал сюда с травмой. Если не ошибаюсь, он был травмирован весь первый месяц здесь. И мы постепенно, наигрывая его в матчах Лиги Европы, помогаем ему набрать форму.

Все знают, что последние сезоны в "Реале" сложились для Бэйла непросто. Так что давайте двигаться постепенно и постараемся дать ему возможность показать лучшего себя", – сказал Моуринью AS.