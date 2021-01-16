Матип вернулся к тренировкам перед игрой с МЮ

Защитник "Ливерпуля" Жоэль Матип возобновил тренировки в преддверии воскресного матча Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед".

Напомним, Матип пропустил три последних матча своего клуба из-за травмы приводящей мышцы бедра.

"Жоэль близок, но есть ли смысл сразу бросать его в бой после одной или двух тренировок? Я не знаю, примет ли он участие в матче. Мы должны посмотреть, как он тренируется, а там решим", — сказал Клопп.