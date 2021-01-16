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Матип вернулся к тренировкам перед игрой с МЮ
Жоэль восстановился после повреждения бедра
Защитник "Ливерпуля" Жоэль Матип возобновил тренировки в преддверии воскресного матча Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед".
Напомним, Матип пропустил три последних матча своего клуба из-за травмы приводящей мышцы бедра.
"Жоэль близок, но есть ли смысл сразу бросать его в бой после одной или двух тренировок? Я не знаю, примет ли он участие в матче. Мы должны посмотреть, как он тренируется, а там решим", — сказал Клопп.
Если Клопп все-таки не станет рисковать 29-летним камерунцем, то партнера для Фабиньо по центру обороны ему придется выбирать из Риса Уильямса, Натаниэля Филлипса и Джордана Хендерсона.
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