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Фернандеш: Не обращаю внимания на слова Клоппа о пенальти

Англия
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Бруну уверен в справедливости судейства

Фернандеш: Не обращаю внимания на слова Клоппа о пенальти
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Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш заявил, что он равнодушен к словам главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа насчет пенальти.

Напомним, после недавнего поражения 1:0 от "Саутгемптона" Клопп отметил, насколько "Юнайтед" подозрительно успешен в зарабатывании 11-метровых, большую часть которых исполняет именно Фернандеш.

"Конечно, ты всегда видишь, что говорят люди, но мне все равно, если честно. Я не обращаю свое внимание на то, что они говорят. Я поиграл в Португалии, а когда ты выступаешь за "Спортинг", "Бенфику" или "Порту", люди постоянно говорят о такого рода вещах — для того, чтобы оказать давление на рефери или просто создать шумиху в прессе.

Важно забивать голы и не слушать, что говорят люди, потому что пенальти — это часть игры, и это для всех одинаково.

У нас очень быстрые игроки впереди. Антони — один из лучших по игре один на один в штрафной, а у Маркуса очень быстрые ноги, и он в один момент может лишить защитника мяча. Это нормально, что порой их задевают, они падают и зарабатывают пенальти. Что есть, то есть.

Люди могут говорить, что пожелают. Но для меня и для команды важно продолжать делать правильные вещи, а когда мы зарабатываем пенальти — просто забивать", — цитирует Фернандеша Daily Star.

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В статье: Ливерпуль Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш
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