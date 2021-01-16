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Ливерпуль – Манчестер Юнайтед. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 19-го тура АПЛ

Англия
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Ливерпуль – Манчестер Юнайтед. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 19-го тура АПЛ
UA-Футбол
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Журналисты UA-Футбол прокомментируют центральный поединок 19-го тура чемпионата Англии между "Ливерпулем" и "Манчестер Юнайтед".

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Встреча лидеров чемпионата почти на экваторе дистанции – что может быть лучше? Команда Сульшера возглавляет турнирную таблицу и имеет неплохие шансы закрепиться на вершине. Банда Клоппа в свою очередь неприлично забуксовала и дала возможность одному Манчестеру себя перегнать, а другому – почти догнать. Удивят ли нас "красные дьяволы" на "Энфилде"? Настроит ли наконец-то нужные обороты Юрген? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 17 января – в 18:25 по киевскому времени.

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В статье: Юрген Клопп Английская Премьер-лига Чемпионат Англии АПЛ Ливерпуль Манчестер Юнайтед Сульшер Трансляция Аудио онлайн стрим
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