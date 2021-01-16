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Клопп: Хотим исправиться в матче с МЮ

Англия
(1 голосов)

Наставник "мерсисайдцев" решительно настроен перед дерби

Клопп: Хотим исправиться в матче с МЮ
Новина українською

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп усомнился в словах своего коллеги Оле Гуннара Сульшера, который заявил, что это лучший момент для "Манчестер Юнайтед", чтобы сыграть против мерсисайдцев.

"Мы проиграли "Саутгемптону" неделю назад или около того, и это абсолютно не то, что мы хотели, но на следующий день мы с парнями поговорили об этом. Сейчас мы в том состоянии, в каком и хотим быть. Мы знаем, что нужно делать. Мы знаем, что пошло не так. Мы хотим исправиться.

Теперь нам нужно сделать это на поле. Такова ситуация. Я предвкушаю этот матч, если честно. Я слышал, Оле сказал, что это лучший момент сыграть против "Ливерпуля". Неужели? Давайте посмотрим", — цитирует Клоппа Sky Sports.

"Ливерпуль" примет "МЮ" в воскресенье. Игра начнётся в 18:30.

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль Манчестер Юнайтед
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Киев)
16.01.2021 в 14:52
Сподіваємось, що тренерський штаб зробив висновок і тепер команда буде БИТИСЯ за перемогу, а не намагатися на "холостих обертах" обіграти всіх...
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