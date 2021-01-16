Клопп: Хотим исправиться в матче с МЮ

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп усомнился в словах своего коллеги Оле Гуннара Сульшера, который заявил, что это лучший момент для "Манчестер Юнайтед", чтобы сыграть против мерсисайдцев.

"Мы проиграли "Саутгемптону" неделю назад или около того, и это абсолютно не то, что мы хотели, но на следующий день мы с парнями поговорили об этом. Сейчас мы в том состоянии, в каком и хотим быть. Мы знаем, что нужно делать. Мы знаем, что пошло не так. Мы хотим исправиться.

Теперь нам нужно сделать это на поле. Такова ситуация. Я предвкушаю этот матч, если честно. Я слышал, Оле сказал, что это лучший момент сыграть против "Ливерпуля". Неужели? Давайте посмотрим", — цитирует Клоппа Sky Sports.