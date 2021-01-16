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The Athletic: Озил разорвет контракт с Арсеналом и присоединится к новому клубу
Санта-Барабара немца приближается к кульминации
Полузащитник Месут Озил вскоре разорвет контракт с его текущим клубом - лондонским "Арсеналом". Об этом сообщает журналист The Athletic Давид Оренштайн.
Отмечается, что это принципиальное решение. Футболист должен на этих выходных подписать соглашение с турецким "Фенербахче". Игрок мог заработать в лондонском клубе до конца контракта еще примерно 7,87 млн евро. Соглашение между сторонами действительно еще четыре с половиной месяца. В то же время сообщалось, что стамбульский клуб не готов платить немцу и пяти млн евро в год.
Месут Озил уже более 10-ти месяцев не появляется на поле в составе "Арсенала". За это время он заработал около 17,5 млн евро, ни разу не сыграв в официальном поединке за "канониров". С тех пор его ориентировочная стоимость по данным портала Transfermarkt упала на 17 млн евро - с 22-х млн до пяти млн в европейской валюте.
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