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Руни – об утверждении на пост главного тренера: Хочу двигаться вперёд вместе с Дерби
Уэйн подписал с "баранами" контракт до 2023 года
Новоиспеченный главный тренер "Дерби" Уэйн Руни дал первое интервью в новой должности.
"Для меня большая честь получить работу в клубе, где ранее работали Брайан Клаф, Джим Смит, Фрэнк Лэмпард и Филлип Коку. Я могу пообещать каждому, кто причастен к этому клубу, и всем нашим болельщикам, всем сотрудникам, что сделаю всё от меня зависящее, чтобы реализовать потенциал этой команды.
Последние полгода были трудными для команды, но я верю, что смогу двигаться вперед вместе с этом клубом. Теперь я могу думать не только о следующей игре, но также и участвовать в планировании долгосрочного будущего. Я доволен работой, которую проделал к этому моменту, но мы можем гораздо больше.
У меня не было никаких сомнений по поводу решения возглавить команду. В последние месяцы всё шло к завершению игровой карьеры, поэтому это не стало для меня шоком. Естественно, мне будет не хватать этой части жизни, но моё будущее как менеджера интригует меня куда больше", – сказал Руни пресс-службе "баранов".
За период работы временным главным тренером Руни провёл у руля "Дерби" 9 матчей, одержав 3 победы при 4 ничьих. Однако "бараны" всё ещё остаются в зоне вылета с 19 очками после 22 туров.
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