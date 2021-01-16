Новоиспеченный главный тренер "Дерби" Уэйн Руни дал первое интервью в новой должности.

"Для меня большая честь получить работу в клубе, где ранее работали Брайан Клаф, Джим Смит, Фрэнк Лэмпард и Филлип Коку. Я могу пообещать каждому, кто причастен к этому клубу, и всем нашим болельщикам, всем сотрудникам, что сделаю всё от меня зависящее, чтобы реализовать потенциал этой команды.

Последние полгода были трудными для команды, но я верю, что смогу двигаться вперед вместе с этом клубом. Теперь я могу думать не только о следующей игре, но также и участвовать в планировании долгосрочного будущего. Я доволен работой, которую проделал к этому моменту, но мы можем гораздо больше.

У меня не было никаких сомнений по поводу решения возглавить команду. В последние месяцы всё шло к завершению игровой карьеры, поэтому это не стало для меня шоком. Естественно, мне будет не хватать этой части жизни, но моё будущее как менеджера интригует меня куда больше", – сказал Руни пресс-службе "баранов".