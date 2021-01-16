Англия
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АПЛ. Вулверхэмптон дома уступает Вест Бромвичу
Волевая победа "дроздов" над принципиальным соперником
АПЛ. 19-й тур
Стадион: "Молинью" (Вулвергемптон)
Вулверхэмптон - Вест Бромвич 2:3
Голы: Силва 38, Боли 43 - Перейра 8 (пен.), Аджайи 52, Перейра 56 (пен.)
Вулверхэмптон: 11. Патрисиу, 15. Боли, 16. Коуди, 22. Семеду, 32. Дендокер, 8. Невеш, 27. Саисс, 28. Моутинью, 37. Траоре, 7. Педру, 17. Силва.
Вест Бромвич: 25. Баттон, 3. Гиббс, 5. Бартли, 6. Аджайи, 27. О`Ши, 8. Ливермор, 19. Сойерс, 23. Снодграсс, 7. Робинсон, 12. Перейра, 13. Гросицки.
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Лектор (Черкассы)
16.01.2021 в 16:37
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