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Алекс Фергюсон: Руни провел фантастическую карьеру. Надеюсь, он справится в роли тренера

Англия
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Бывший тренер "МЮ" высказался насчет начала тренерской карьеры англичанина

Алекс Фергюсон: Руни провел фантастическую карьеру. Надеюсь, он справится в роли тренера
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Экс-наставник "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон прокомментировал назначение Уэйна Руни на пост главного тренера "Дерби Каунти".

"Руни – лучший бомбардир сборной Англии, лучший бомбардир "Манчестер Юнайтед", он провел фантастическую карьеру. Это станет для него отправной точкой. Но это индустрия результатов. Он знает это лучше, чем кто-либо. Уэйн хорошо начал, он знает футбол. Надеюсь, он справится.

После футбольной карьеры он стал довольно обеспеченным молодым человеком, поэтому ему, вероятно, не нужно идти в тренеры, чтобы заботиться о своей семье. Но он хочет этого, и это важно. Нет смысла становиться тренером, если тебя об этом попросили. Руни хотел быть тренером. Надеюсь, у него получится", – рассказал Фергюсон.

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В статье: Уэйн Руни Алекс Фергюсон Манчестер Юнайтед
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Источник:
Goal.com

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