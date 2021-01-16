Алекс Фергюсон: Руни провел фантастическую карьеру. Надеюсь, он справится в роли тренера

Экс-наставник "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон прокомментировал назначение Уэйна Руни на пост главного тренера "Дерби Каунти".

"Руни – лучший бомбардир сборной Англии, лучший бомбардир "Манчестер Юнайтед", он провел фантастическую карьеру. Это станет для него отправной точкой. Но это индустрия результатов. Он знает это лучше, чем кто-либо. Уэйн хорошо начал, он знает футбол. Надеюсь, он справится.

После футбольной карьеры он стал довольно обеспеченным молодым человеком, поэтому ему, вероятно, не нужно идти в тренеры, чтобы заботиться о своей семье. Но он хочет этого, и это важно. Нет смысла становиться тренером, если тебя об этом попросили. Руни хотел быть тренером. Надеюсь, у него получится", – рассказал Фергюсон.