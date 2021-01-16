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Моуриньо насчет игрового времени Алли: В любой раздевалке есть недовольные игроки

Англия
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Наставник "шпор" высказался насчет конфликта с английским хавбеком

Моуриньо насчет игрового времени Алли: В любой раздевалке есть недовольные игроки
Новина українською

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо прокомментировал ситуацию вокруг полузащитника "шпор" Деле Алли.

"В любой раздевалке есть игроки, которые недовольны. Однозначно. Если кто-то из нас, кто-то из числа моих коллег, скажет вам, что в его раздевалке находятся только счастливые игроки, то я сомневаюсь, что это правда. Или кому-то очень повезло овладеть чудом.

В составе может быть недовольный профессионал. Это тот, кого не устраивает ситуация, но он чувствует, что его обязанность – работать, работать, работать и работать.

А бывают недовольные, которые считают, что бороться и трудиться каждую минуту ради команды и клуба – это не их работа", – рассказал португалец.

В текущем сезоне чемпионата Англии хавбек провел на поле лишь 72 минут.

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В статье: Жозе Моуриньо Тоттенхэм (Лондон) Деле Алли
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Источник:
The Guardian

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