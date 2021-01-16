Ливерпуль Клоппа занял 3-е место в рейтинге лучших команд в истории клуба

Английское издание FourFourTwo опубликовало ТОП лучших команд "Ливерпуля" в истории мерсисайдского клуба.

Первое место занял "Ливерпуля" образца сезона 1983/1984, тогда "красные" выиграли золотые медали чемпионата Англии, победили в Кубке европейских чемпионов и взяли Кубок английской лиги.

Вторую строчку FourFourTwo отдал "Ливерпулю" 1976/1977 - чемпионство в национальном первенстве и победа в Кубке европейских чемпионов.

Команда Юргена Клоппа расположилась на 3-й позиции. Мерсисайдцы под руководством немецкого тренера выиграли АПЛ и ЛЧ.