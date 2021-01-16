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Мане восстановился от травмы и сыграет против Манчестер Юнайтед

Англия
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Сенегалец получил повреждение в матче Кубка Англии

Мане восстановился от травмы и сыграет против Манчестер Юнайтед
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Вингер "Ливерпуля" Садио Мане заявил, что восстановился от полученной травмы и сможет сыграть в дерби против "Манчестер Юнайтед". Сенегалец в предыдущем матче "мерсисайдцев" с "Астон Виллой" в Кубке Англии получил повреждение и был заменен на 74-ой минуте встречи.

"Я получил серьезный удар в игре с "Астон Виллой", потребовалось несколько минут, чтобы прийти в себя. У меня как будто затекло бедро. После игры я приложил к ноге лед, и все стало нормально. Сейчас я чувствую себя отлично и готов к следующему матчу", - сказал игрок пресс-службе клуба.

Матч 19-го тура АПЛ между лидерами чемпионата "Ливерпулем" и "Манчестер Юнайтед" начнется 17 января в 18:30 на "Энфилде". Разрыв между командами в турнирной таблице на данный момент составляет три очка.

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В статье: АПЛ Ливерпуль Манчестер Юнайтед Садио Мане
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