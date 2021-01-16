Сульшер: Поздравлять нас пока не с чем. Не ценим тот факт, что мы первые в январе

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Сульшер поделился мыслями относительно текущей ситуации на вершине турнирной таблицы чемпионата Англии и матча против "Ливерпуля":

"От матчей с такими сильными, статусными соперниками всегда дух захватывает. Форма не имеет значения, неважно, первая это игра или последняя. Матч на "Энфилде" имеет огромное значение для клуба, игроков, фанатов. Я с нетерпением жду игры, потому что мы в хорошем состоянии.

Мы не получим ничего из того, что идем первыми в АПЛ в январе. Поздравлять нас пока здесь не с чем. Этот факт мы не сильно ценим. Важно только место, на котором вы закончите сезон.

Сейчас мы намного сильнее, чем год назад. Конкуренция в этом сезоне выше. В последние годы два клуба уже к концу октября были далеко впереди остальных, так что мы по крайней мере остаемся в чемпионской гонке на данном этапе", - сказал норвежец.