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Сульшер: Поздравлять нас пока не с чем. Не ценим тот факт, что мы первые в январе
Почивать на лаврах - не для норвежца
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Сульшер поделился мыслями относительно текущей ситуации на вершине турнирной таблицы чемпионата Англии и матча против "Ливерпуля":
"От матчей с такими сильными, статусными соперниками всегда дух захватывает. Форма не имеет значения, неважно, первая это игра или последняя. Матч на "Энфилде" имеет огромное значение для клуба, игроков, фанатов. Я с нетерпением жду игры, потому что мы в хорошем состоянии.
Мы не получим ничего из того, что идем первыми в АПЛ в январе. Поздравлять нас пока здесь не с чем. Этот факт мы не сильно ценим. Важно только место, на котором вы закончите сезон.
Сейчас мы намного сильнее, чем год назад. Конкуренция в этом сезоне выше. В последние годы два клуба уже к концу октября были далеко впереди остальных, так что мы по крайней мере остаемся в чемпионской гонке на данном этапе", - сказал норвежец.
Дерби между "Ливерпулем" и "Манчестер Юнайтед" начнется в воскресенье, 17 января, в 18:30 на "Энфилде".
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