Дачные трудности пенсионеров. АПЛ. Фулхэм – Челси 0:1

Чем удивили наставники? Лэмпард провел ротацию состава, а Паркер подготовился к "Челси" с тактической точки зрения – в первом тайме команда Скотта не позволила гостям забить. Обо всем по порядку, конечно же, "синие" действовали с позиции силы и создавали моменты. Можно вспомнить сэйвы Ареоля после ударов Жиру, Зиеша и Рюдигера, выстрел Маунта в перекладину. У "Фулхэма" была возможность вылетать к владениям гостей, но пользоваться пространством у "дачников" не выходило. Когда "Челси" прикрыл данную лазейку, хозяева начали прессинговать, в результате чего нередко ставили оборону "пенсионеров" в тупик.

Особенно интересным получился занавес первой половины встречи. Вместо того чтобы повести в счете (Кавалейру каким-то чудом не расстрелял Менди из выгодной позиции), "Фулхэм" остался в меньшинстве. Робинсон справедливо увидел перед собой красный свет за жесткий фол на Аспиликуэте. К слову, Сезар пируэтом и криком приукрасил грубость от Энтони, однако решение арбитра точно можно назвать справедливым.

8 - Antonee Robinson is the eighth American player to be red carded in a Premier League game, with Fulham the first club to see two players from USA dismissed (also Carlos Bocanegra v Aston Villa in February 2004). Hateful. pic.twitter.com/VTggnPTt2t