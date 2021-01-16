Дачные трудности пенсионеров. АПЛ. Фулхэм – Челси 0:1

Чем удивили наставники? Лэмпард провел ротацию состава, а Паркер подготовился к "Челси" с тактической точки зрения – в первом тайме команда Скотта не позволила гостям забить. Обо всем по порядку, конечно же, "синие" действовали с позиции силы и создавали моменты. Можно вспомнить сэйвы Ареоля после ударов Жиру, Зиеша и Рюдигера, выстрел Маунта в перекладину. У "Фулхэма" была возможность вылетать к владениям гостей, но пользоваться пространством у "дачников" не выходило. Когда "Челси" прикрыл данную лазейку, хозяева начали прессинговать, в результате чего нередко ставили оборону "пенсионеров" в тупик.

Особенно интересным получился занавес первой половины встречи. Вместо того чтобы повести в счете (Кавалейру каким-то чудом не расстрелял Менди из выгодной позиции), "Фулхэм" остался в меньшинстве. Робинсон справедливо увидел перед собой красный свет за жесткий фол на Аспиликуэте. К слову, Сезар пируэтом и криком приукрасил грубость от Энтони, однако решение арбитра точно можно назвать справедливым.

8 - Antonee Robinson is the eighth American player to be red carded in a Premier League game, with Fulham the first club to see two players from USA dismissed (also Carlos Bocanegra v Aston Villa in February 2004). Hateful. pic.twitter.com/VTggnPTt2t — OptaJoe (@OptaJoe) January 16, 2021

Удаление в стане хозяев спутало Паркеру карты. В дебюте 45-минутки "Челси" просто грузил мяч в штрафную площадку соперника с помощью неоригинальных навесов и прострелов, медленно переводил снаряд с одного фланга на другой. Про тонкий розыгрыш "синие" впервые вспомнили за полчаса до финального свистка – Зиеш классной передачей нашел Жиру в офсайде.

Естественно, нули на табло на фоне численного преимущества напрягали Лэмпарда, Фрэнк снял с игры Жоржиньо и выпустил Абрахама, позже вышли Вернер и Хадсон-Одои. Тем не менее, в середине тайма Аспиликуэта и Менди своими несогласованными действиями рисковали перечеркнуть задумки Фрэнка, но, к счастью для них, "Фулхэм" не выжал максимум из ошибки.

В концовке встречи "Челси" окончательно сбился на навал, хотя именно он и принес дивиденды, в одном из эпизодов Маунт превратил простой отскок в гол точным ударом в угол (0:1). Гости столкнулись с огромными трудностями, хотя половину матча им вдесятером противостояла команда, которая только-только вернулась из Чемпионшипа. Пока тяжело представить, что "синих" ждет дальше.

АПЛ, 19-й тур.

Стадион: "Крейвен Коттедж" (Лондон)

Главный судья: Питер Бэнкс (Англия)

"Фулхэм" – "Челси" 0:1

Гол: Маунт (78)

"Фулхэм": Ареоля – Айна (Брайан, 83), Андерсен, Адарабиойо – Тете, Декордова-Рид (Камара, 83), Рид, Замбо-Ангисса, Робинсон – Кавалейру (Онома, 79), Лукман

"Челси": Менди – Аспиликуэта, Тьяго Силва, Рюдигер, Чилвелл – Ковачич, Жоржиньо (Абрахам, 65), Маунт – Зиеш (Хадсон-Одои, 75), Жиру (Вернер, 75), Пулишич

Предупреждения: Декордова-Рид (69), Лукман (88) – Зиеш (72), Тьяго Силва (82), Аспиликуэта (90+4)

Удаление: Робинсон (44)