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Юрген Клопп: Ман Юнайтед сейчас летит вперед, а у Ливерпуля есть трудности

Англия
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Немецкий наставник высказался перед матчем с "красными дьяволами"

Юрген Клопп: Ман Юнайтед сейчас летит вперед, а у Ливерпуля есть трудности
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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мыслями накануне поединка в рамках АПЛ против "Манчестер Юнайтед".

Матч с "МЮ" – это дерби с большой историей. Сложный матч для обеих команд. Похоже, "Юнайтед" сейчас летит вперед, а у нас есть трудности. Но мы чувствуем, что не так далеки от своей топ-формы.

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Я с нетерпением жду матча. Это будет захватывающая игра", – рассказал немецкий наставник.

Матч между мерсисадйцами и манкунианцами пройдет завтра, 17-го января. Начало встречи - 18:30.

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В статье: Юрген Клопп АПЛ Ливерпуль Манчестер Юнайтед
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Источник:
The Athletic

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