Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Юрген Клопп: Ман Юнайтед сейчас летит вперед, а у Ливерпуля есть трудности
Немецкий наставник высказался перед матчем с "красными дьяволами"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мыслями накануне поединка в рамках АПЛ против "Манчестер Юнайтед".
Матч с "МЮ" – это дерби с большой историей. Сложный матч для обеих команд. Похоже, "Юнайтед" сейчас летит вперед, а у нас есть трудности. Но мы чувствуем, что не так далеки от своей топ-формы.
Я с нетерпением жду матча. Это будет захватывающая игра", – рассказал немецкий наставник.
Матч между мерсисадйцами и манкунианцами пройдет завтра, 17-го января. Начало встречи - 18:30.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:The Athletic
Популярное сейчас
- Шахтеру Григорчука запретили проводить межсезонные сборы за рубежом
- Милевский дебютировал за Минай в матче против своего бывшего клуба
- Экс-защитник Динамо находится на просмотре в Минае
- МЮ - новый лидер, Арсенал лишь одиннадцатый. Турнирная таблица АПЛ 2020/21
- Внимание девушкам! Артем Милевский расстался со своей девушкой после двух лет вместе. ФОТО
- Конопля: Я не влазил в конфликт своей девушки с Поповым. Она сама поставила его на место
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...