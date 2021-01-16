Моуриньо на тренировке к Бейлу: Хочешь остаться или вернуться в Реал и не играть?

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью раскритиковал вингера "шпор" Гарета Бэйла во время тренировочного процесса.

"Ты хочешь остаться тут или вернуться в "Реал" и не играть в футбол?" – сказал наставник по ходу тренировки.

Слова португальского специалиста попали в эфир клубного ТВ. Часть фанатов предположила, что Жозе мог обращаться к левому защитнику Регилону, но испанец плохо знает английский язык и перешел в лондонский клуб из "Реала" на правах полноценного контракта.

If you listen closely you can hear Mourinho say: “You want to stay here? Or go to Real Madrid and play no football.” pic.twitter.com/jjbPeDxG0p — ً (@Asensii20) January 15, 2021

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Напомним, "Тоттенхэм" взял Гарета Бэйла в аренду у мадридского "Реала". Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

31-летний валлиец в нынешней кампании чемпионата Англии провел всего лишь 4 поединка, в которых забил 1 гол.