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Моуриньо на тренировке к Бейлу: Хочешь остаться или вернуться в Реал и не играть?

Англия
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Португалец обратился к валлийцу во время тренировочного процесса

Моуриньо на тренировке к Бейлу: Хочешь остаться или вернуться в Реал и не играть?
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Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью раскритиковал вингера "шпор" Гарета Бэйла во время тренировочного процесса.

"Ты хочешь остаться тут или вернуться в "Реал" и не играть в футбол?" – сказал наставник по ходу тренировки.

Слова португальского специалиста попали в эфир клубного ТВ. Часть фанатов предположила, что Жозе мог обращаться к левому защитнику Регилону, но испанец плохо знает английский язык и перешел в лондонский клуб из "Реала" на правах полноценного контракта.

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Напомним, "Тоттенхэм" взял Гарета Бэйла в аренду у мадридского "Реала". Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

31-летний валлиец в нынешней кампании чемпионата Англии провел всего лишь 4 поединка, в которых забил 1 гол.

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В статье: Гарет Бэйл Жозе Моуриньо Тоттенхэм (Лондон)
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