Моуриньо на тренировке к Бейлу: Хочешь остаться или вернуться в Реал и не играть?

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью раскритиковал вингера "шпор" Гарета Бэйла во время тренировочного процесса.

Слова португальского специалиста попали в эфир клубного ТВ. Часть фанатов предположила, что Жозе мог обращаться к левому защитнику Регилону, но испанец плохо знает английский язык и перешел в лондонский клуб из "Реала" на правах полноценного контракта.

If you listen closely you can hear Mourinho say: “You want to stay here? Or go to Real Madrid and play no football.” pic.twitter.com/jjbPeDxG0p