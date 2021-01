АПЛ. Лестер - Саутгемптон 2:0. Тяжелая победа в динамичном матче равных соперников

Английская Премьер Лига, 19-й тур

Перед этим матчем кое-где проскакивала вывеска поединка лидеров АПЛ, что является правдой. Хотя это странно, учитывая негромкие имена команд-за отсутствия больших побед обеих команд за последние годы (не считая сказку "Лестера" и Раньери). Но матч получился интересным, топовым и тактически, и физически.

Команды начали матч, аккуратно, подбирая ключики друг к другу. Первыми ужалили гости: Че Адамс накрутил Джонни Эванса в штрафной и пробил по воротам. Каспер Шмейхель парировал этот удар. Однако первыми жало из своих ворот вытаскивал именно "Саутгемптон" на 37-й минуте матча. Юрий Тилеманс разрезной передачей из центра поля нашел в штрафной Джеймса Мэддисона, англичанин протянул мяч мимо соперника и носком нанес меткий удар точно в ближнюю девятку владений Алекса Маккарти. 1:0 на табло "Кинг Пауэр Стэдиум".

Через несколько минут похожей передачей отрезал пол команды полузащитник "святых" Ворд-Праус, выведя левого защитника Бертранда на расстрельную позицию, однако Каспер Шмейхель вновь продемонстрировал свою реакцию и перевел мяч на угловой.

После перерыва, сразу на первой минуте второго тайма, Стюарт Армстронг во время контратаки пробивал с линии штрафной площади обводным ударом в дальний угол, однако летучий датчанин снова вступил в игру. На 73 минуте тот же Армстронг пробил мощным ударом из-за пределов штрафной в перекладину. А уже через несколько мгновений должно было сработать правило "Не забиваешь ты - забивают тебе". Хави Барнс получил шанс с лета расстрелять практически пустые ворота "Саутгемптона", однако плохо попал по мячу и защитники вынесли круглого подальше.

За пять минут до окончания встречи удвоить преимущество хозяев и выйти на третье место в списке бомбардиров АПЛ имел возможность Джейми Варди. Англичанин получил мяч во время контратаки на подступах к штрафной площадке, убрал защитника ложным замахом, но попал в голкипера соперников. Не смог Джейми сделать счет 2:0, на себя эту нишу взял Барнс. Харви получил передачу и убежал на полностью пустую половину поля "Саутгемптона", переиграв в дуэли Маккарти. Этот гол стал для английского полузащитника 10-м во всех турнирах этого сезона.

