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АПЛ. Лестер - Саутгемптон 2:0. Тяжелая победа в динамичном матче равных соперников

Англия
(1 голосов)

Лисы снова вторые

АПЛ. Лестер - Саутгемптон 2:0. Тяжелая победа в динамичном матче равных соперников
Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер Лига, 19-й тур

Перед этим матчем кое-где проскакивала вывеска поединка лидеров АПЛ, что является правдой. Хотя это странно, учитывая негромкие имена команд-за отсутствия больших побед обеих команд за последние годы (не считая сказку "Лестера" и Раньери). Но матч получился интересным, топовым и тактически, и физически.

Команды начали матч, аккуратно, подбирая ключики друг к другу. Первыми ужалили гости: Че Адамс накрутил Джонни Эванса в штрафной и пробил по воротам. Каспер Шмейхель парировал этот удар. Однако первыми жало из своих ворот вытаскивал именно "Саутгемптон" на 37-й минуте матча. Юрий Тилеманс разрезной передачей из центра поля нашел в штрафной Джеймса Мэддисона, англичанин протянул мяч мимо соперника и носком нанес меткий удар точно в ближнюю девятку владений Алекса Маккарти. 1:0 на табло "Кинг Пауэр Стэдиум".

АПЛ. Лестер - Саутгемптон 2:0. Тяжелая победа в динамичном матче равных соперников - изображение 1

Через несколько минут похожей передачей отрезал пол команды полузащитник "святых" Ворд-Праус, выведя левого защитника Бертранда на расстрельную позицию, однако Каспер Шмейхель вновь продемонстрировал свою реакцию и перевел мяч на угловой.

После перерыва, сразу на первой минуте второго тайма, Стюарт Армстронг во время контратаки пробивал с линии штрафной площади обводным ударом в дальний угол, однако летучий датчанин снова вступил в игру. На 73 минуте тот же Армстронг пробил мощным ударом из-за пределов штрафной в перекладину. А уже через несколько мгновений должно было сработать правило "Не забиваешь ты - забивают тебе". Хави Барнс получил шанс с лета расстрелять практически пустые ворота "Саутгемптона", однако плохо попал по мячу и защитники вынесли круглого подальше.

АПЛ. Лестер - Саутгемптон 2:0. Тяжелая победа в динамичном матче равных соперников - изображение 2

За пять минут до окончания встречи удвоить преимущество хозяев и выйти на третье место в списке бомбардиров АПЛ имел возможность Джейми Варди. Англичанин получил мяч во время контратаки на подступах к штрафной площадке, убрал защитника ложным замахом, но попал в голкипера соперников. Не смог Джейми сделать счет 2:0, на себя эту нишу взял Барнс. Харви получил передачу и убежал на полностью пустую половину поля "Саутгемптона", переиграв в дуэли Маккарти. Этот гол стал для английского полузащитника 10-м во всех турнирах этого сезона.

2:0 - счет не по игре, ведь "святые" достаточно хорошо себя показали, но результат матча закономерен, так как "лисы" банально выглядели лучше. "Лестер" поднимается на второе место АПЛ и уступает "Манчестер Юнайтед" всего одно очко. На этот раз Роджерс тактически переиграл Хазенхюттля, а точнее и австрийца, и все проблемы "Саутгемптона".

Лестер - Саутгемптон 2:0

Гол: Джеймс Мэддисон 37, Хави Барнс 90+5

Лестер: Шмейхель - Кастань, Фофана (Союнчу 53), Эванс, Джастин - Ндиди, Тилеманс - Олбрайтон, Мэддисон (Перес 77), Барнс - Варди (Ихеаначо 90+1)

Саутгемптон: Маккарти - Уокер-Питерс, Беднарек, Стивенс, Бертранд - Смоллбоун (Ньлундулу 61), Диалло (Валери 87), Уорд-Праус, Армстронг - Адамс (Лонг 72), Уолкотт

Предупреждение: Фофана 15, Олбрайтон 45 - Диалло 44, Бертранд 59

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В статье: АПЛ "Саутгемптон" Лестер Сити
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Комментарии (2)
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Astor Astor (Одесса)
16.01.2021 в 23:59
С какого лешего это равные соперники? Где Лестер и где прости господи этот Саутгемптон?
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0
-1
Лекарь (село Дарница)
17.01.2021 в 00:01
Игру надо было смотреть, тогда не было бы глупых вопросов.
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