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Салах: Матч с Манчестер Юнайтед будет особенным

Англия
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Салах: Матч с Манчестер Юнайтед будет особенным
Новина українською

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах объяснил, чем воскресный матч Премьер-Лиги на "Энфилде" будет отличаться от предыдущих матчей против "Манчестер Юнайтед".

"В данный момент это очень важный матч, особенно с учетом того, что они первые, а мы вторые. Они хорошо играют в этом сезоне. Это будет хороший матч, но прежде всего нам нужна победа. Думаю, это самое важное.

Я всегда говорил, что это всего лишь один матч, только один матч. Но в данном случае они могут оторваться на шесть очков, если победят. Если победишь ты, то будет наоборот. Это делает матч немного особенным.

Это всегда по-разному. В предыдущие два года я всегда говорил, что это просто очередной матч за три очка. Но сейчас будет немного по-другому, потому что они первые, и ты должен победить их, чтобы самому стать первым", — сообщил Салах TV2.

"Ливерпуль" примет "Манчестер Юнайтед" сегодня. Встреча начнётся в 18:30.

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В статье: Ливерпуль Мохамед Салах Манчестер Юнайтед
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