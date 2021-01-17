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Ливерпуль - Манчестер Юнайтед: где и когда смотреть онлайн матч чемпионата Англии
Где покажут в прямом эфире матч Английской Премьер-лиги Ливерпуль - Манчестер Юнайтед, 17 января 2021
Восемь лет Манчестер Юнайтед не выигрывал чемпионат Англии. Вот теперь Оле-Гунар Сульшеру удалось навязать борьбу Ливерпулю, который до недавнего времени казался едва ли не идеальной командой. МЮ впереди на три очка и в случае успеха в очном поединке окончательно утвердятся в статусе претендента на чемпионство. Впрочем, Юрген Клопп неоднократно доказывал, что какими бы ни были его кадровые проблемы, он всегда остается фаворитом.
Удастся ли Ливерпуля отвоевать лидирующую позицию АПЛ в очном противостоянии с прямым конкурентом, смотрите в воскресенье, 17 января в прямом эфире на телеканале Сетанта Спорт (Setanta Sport). Начало игры Ливерпуль - Манчестер Юнайтед в 18:30.
Легальная трансляция матча в интернете доступна на OTT-платформах MEGOGO, Oll.tv, sweet.tv и других.
Если у вас не будет возможности посмотреть поединок по ТВ, за ходом событий матча Ливерпуль - Манчестер Юнайтед вы можете следить с помощью текстовой онлайн трансляции на UA-Футбол >>
Канал Подкасты UA-Футбол на YouTube также проведет аудио трансляцию матча Ливерпуль - МЮ.
Прогноз и анонс на центральный матч 19-го тура и всего первого круга АПЛ читайте здесь >>
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