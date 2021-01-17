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Тиаго Силва могут подвергнуть наказанию из-за подаренной футболки
Ветеран нарушил проток АПЛ
Защитник "Челси" Тиаго Силва может быть подвергнут наказанию за то, что подарил свою футболку после матча Премьер-Лиги против "Фулхэма".
В субботу Силва помог "синим" вырвать победу у "Фулхэма" со счетом 0:1, а после финального свистка Тиаго бросил свою футболку рабочему, который трудится над реконструкцией одной из трибун стадиона "дачников".
На прошлой неделе Премьер-Лига как раз ужесточила коронавирусные протоколы, среди прочего запретив футболистам обменивать или дарить ношеные футболки.
Как утверждает Daily Mail, теперь у 36-летнего бразильца могут возникнуть проблемы с Премьер-Лигой.
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