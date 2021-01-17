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Агент подтвердил интерес Манчестер Сити к лидеру Сассуоло

Англия
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Мануэль Локателли может летом переехать в топ-клуб

Агент подтвердил интерес Манчестер Сити к лидеру Сассуоло
Новина українською

Агент полузащитника "Сассуоло" Мануэля Локателли подтвердил интерес "Манчестер Сити" к своему клиенту.

"Сассуоло" едва ли продаст игрока в зимнее трансферное окно. "Манчестер Сити" — одна из команд, наблюдающих за ним в преддверии следующего окна", — сообщил агент Стефано Кастелнуово Calciomercato.

Ранее на текущей неделе появились слухи, что оцениваемый в 30 миллионов фунтов Локателли стал трансферной целью для "Сити" на следующее лето.

Также Локателли ранее интересовались "Ювентус" и его родной клуб "Милан".

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В статье: Манчестер Сити (Англия) Сассуоло (Сассуоло) Мануэль Локателли
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