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Агент подтвердил интерес Манчестер Сити к лидеру Сассуоло
Мануэль Локателли может летом переехать в топ-клуб
Агент полузащитника "Сассуоло" Мануэля Локателли подтвердил интерес "Манчестер Сити" к своему клиенту.
"Сассуоло" едва ли продаст игрока в зимнее трансферное окно. "Манчестер Сити" — одна из команд, наблюдающих за ним в преддверии следующего окна", — сообщил агент Стефано Кастелнуово Calciomercato.
Ранее на текущей неделе появились слухи, что оцениваемый в 30 миллионов фунтов Локателли стал трансферной целью для "Сити" на следующее лето.
Также Локателли ранее интересовались "Ювентус" и его родной клуб "Милан".
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