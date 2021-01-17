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Лэмпард: В возрасте Маунта я лишь нащупывал свою игру, а не поражал весь мир

Англия
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Наставник похвалил молодого игрока

Лэмпард: В возрасте Маунта я лишь нащупывал свою игру, а не поражал весь мир
Новина українською

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что полузащитник Мейсон Маунт превосходит его на данном этапе своей карьеры.

Накануне Маунт своим голом принес "Челси" победу 0:1 над "Фулхэмом".

"Думаю, он показал великолепную во всех отношениях игру. Он очень хорошо выступает за нас — в прошлом году и в этом году. Он является большим примером того, что я имею ввиду, говоря о нашей молодежи. На прошлой неделе ему исполнилось 22. Когда я пришел в "Челси" в свои 22, то я не поражал мир в свой первый сезон или около того. Я лишь нащупывал свою игру, но у Мейсона за плечами уже так много матчей.

Посмотрите на нашу переднюю линию. У нас есть Пулишич и Кай Хаверц примерно того же возраста, Каллум Хадсон Одои еще моложе, а также Тэмми (Абрахэм) и Тимо (Вернер). Все они молоды", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.

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В статье: Фрэнк Лэмпард Челси (Лондон) Мейсон Маунт
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