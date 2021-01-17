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Фирмино: МЮ – наш главный конкурент в борьбе за чемпионство
Бразилец зря забыл о набравшем ход "Ман Сити"
Нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино считает "Манчестер Юнайтед" главным конкурентом своей команды в чемпионской гонке.
"Понятно, что "Манчестер Юнайтед" проводит отличный сезон — возможно, свой лучший за много лет. Однако ничто не удивляет меня, потому что это замечательный клуб, и матчи против них всегда особенные.
Стоит сказать, что прямо сейчас они являются нашим главным конкурентом в чемпионской гонке, и поэтому мы должны победить их и напомнить, что мы — чемпионы.
Все профессионалы хотят играть в такого рода матчах и хотят в них побеждать. Нашим фанатам будет больно, если мы проиграем, но я могу заверить вас, что мы не думаем ни о чем другом, кроме победы", — цитирует Фирмино Daily Mail.
Матч "Ливерпуль" – "МЮ" пройдет сегодня. Начало – в 18:30.
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