  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Фирмино: МЮ – наш главный конкурент в борьбе за чемпионство
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фирмино: МЮ – наш главный конкурент в борьбе за чемпионство

Англия
(1 голосов)

Бразилец зря забыл о набравшем ход "Ман Сити"

Фирмино: МЮ – наш главный конкурент в борьбе за чемпионство
Новина українською

Нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино считает "Манчестер Юнайтед" главным конкурентом своей команды в чемпионской гонке.

"Понятно, что "Манчестер Юнайтед" проводит отличный сезон — возможно, свой лучший за много лет. Однако ничто не удивляет меня, потому что это замечательный клуб, и матчи против них всегда особенные.

Стоит сказать, что прямо сейчас они являются нашим главным конкурентом в чемпионской гонке, и поэтому мы должны победить их и напомнить, что мы — чемпионы.

Все профессионалы хотят играть в такого рода матчах и хотят в них побеждать. Нашим фанатам будет больно, если мы проиграем, но я могу заверить вас, что мы не думаем ни о чем другом, кроме победы", — цитирует Фирмино Daily Mail.

Матч "Ливерпуль" – "МЮ" пройдет сегодня. Начало – в 18:30.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ливерпуль Манчестер Юнайтед Роберто Фирмино
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...