Фирмино: МЮ – наш главный конкурент в борьбе за чемпионство

Нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино считает "Манчестер Юнайтед" главным конкурентом своей команды в чемпионской гонке.

"Понятно, что "Манчестер Юнайтед" проводит отличный сезон — возможно, свой лучший за много лет. Однако ничто не удивляет меня, потому что это замечательный клуб, и матчи против них всегда особенные.

Стоит сказать, что прямо сейчас они являются нашим главным конкурентом в чемпионской гонке, и поэтому мы должны победить их и напомнить, что мы — чемпионы.

Все профессионалы хотят играть в такого рода матчах и хотят в них побеждать. Нашим фанатам будет больно, если мы проиграем, но я могу заверить вас, что мы не думаем ни о чем другом, кроме победы", — цитирует Фирмино Daily Mail.