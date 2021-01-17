Лэмпти подписал новый контракт с Брайтоном

Крайний защитник "Брайтона" Тарик Лэмпти положил конец слухам насчет своего будущего, заключив новый контракт с "чайками".

В предыдущие месяцы Лэмпти сватали в "Манчестер Сити", "Арсенал", "Баварию", "Атлетико" и "Севилью", однако 20-летний англичанин решил сохранить верность "Брайтону", заключив новый контракт до июня 2025.

"Мы рады, что Тарик видит свое долгосрочное будущее здесь. Мы знали его потенциал, когда подписывали его год назад, и надеялись, что он окажет положительное влияние на клуб. Именно так и происходит с момента его дебюта в июне.

Он является образцом профессионального поведения, он исключительно упорно трудится, он скромный парень и командный игрок. Он соответствует всем критериям, которые мы хотим от наших игроков, и теперь важно помочь ему реализовать свой потенциал", — сообщил главный тренер "Брайтона" Грэм Поттер.