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Лэмпти подписал новый контракт с Брайтоном
Восходящая звезда "чаек" останется в клубе
Крайний защитник "Брайтона" Тарик Лэмпти положил конец слухам насчет своего будущего, заключив новый контракт с "чайками".
В предыдущие месяцы Лэмпти сватали в "Манчестер Сити", "Арсенал", "Баварию", "Атлетико" и "Севилью", однако 20-летний англичанин решил сохранить верность "Брайтону", заключив новый контракт до июня 2025.
"Мы рады, что Тарик видит свое долгосрочное будущее здесь. Мы знали его потенциал, когда подписывали его год назад, и надеялись, что он окажет положительное влияние на клуб. Именно так и происходит с момента его дебюта в июне.
Он является образцом профессионального поведения, он исключительно упорно трудится, он скромный парень и командный игрок. Он соответствует всем критериям, которые мы хотим от наших игроков, и теперь важно помочь ему реализовать свой потенциал", — сообщил главный тренер "Брайтона" Грэм Поттер.
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