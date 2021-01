Шпоры острее клинков. АПЛ. Шеффилд Юнайтед – Тоттенхэм 1:3

Моуриньо и Уайлдер выбрали на очную встречу схемы с тремя защитниками – расстановки с вингбеками позволили компактно защищаться и вылетать в контратаки. Правда, работала задумка только у Жозе. Боевой и прагматичный настрой "Тоттенхэма" после нескольких обидных ничьих на локальной арене стал понятен уже в дебюте. Одна из первых атак закончилась результативным корнером, Серж Орье замкнул подачу (0:1). Интересно, что в текущем сезоне только "Вулвз" и "Лидс" пропустили больше мячей после стандартов (10), чем "Шеффилд" (9).

9 - Excluding penalties, only Wolves and Leeds (10 each) have conceded more set-piece goals than Sheffield United this season (9); indeed, the Blades shipped a league-low six such goals through the entirety of last season. Contributing. #SHUTOT pic.twitter.com/ULZF0ZZxe8 — OptaJoe (@OptaJoe) January 17, 2021

Все попытки "клинков" ответить заканчивались неудачно, в то время как гости спокойно действовали по сопернику и собирали на себе фолы в центре поля в рамках быстрых выпадов. Под занавес первого тайма "шпоры" закрепили преимущество: слаженный прессинг на финальной трети закончился приговором Кейна (0:2). Харри стал 18-м футболистом, который забил 20 голов в АПЛ из-за пределов штрафной площадки.

20 - Harry Kane has become the 18th different player to score 20 Premier League goals from outside the box, with this goal equalling the number of goals from outside the box both Cristiano Ronaldo and Gianfranco Zola scored in the Premier League. Scope. #SHUTOT pic.twitter.com/lH1PLyPwZu — OptaJoe (@OptaJoe) January 17, 2021

На старте второй 45-минутки "Шеффилд Юнайтед" активно крутился у ворот Льориса, но даже обыкновенная пристрелка игроков "Тоттенхэма" издали несла в себе большую опасность. Ближе к середине тайма "клинки" стали чаще и острее подавать во владения Уго, один из эпизодов принес дивиденды – Флек успешно нашел голову Макголдрика (1:2). Однако через пару минут Ндомбеле вернул преимущество в два гола, продемонстрировав мастерство в сложной ситуации и изящно перекинув Рамздейла (1:3).

На последнем отрезке матча банда Моуриньо уже не позволяла сопернику сокращать отставание в счете. Закономерная победа команды Жозе и очередной ожидаемый проигрыш парней Уайлдера.

????????????????-???????????????? ⏱️ A professional display on the road sees us return to winning ways in the @premierleague!



???? #SUFC 1-3 #THFC ???? pic.twitter.com/qOT4dSQzP4 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 17, 2021

АПЛ, 19-й тур.

Стадион: "Бремелл Лейн" (Шеффилд)

Главный судья: Андре Марринер (Англия)

"Шеффилд Юнайтед" – "Тоттенхэм" 1:3

Голы: Макголдрик (59) – Орье (5), Кейн (40), Ндомбеле (62)

"Шеффилд Юнайтед": Рамздейл – Башэм (Шарп, 74), Иган, Ампаду – Богл, Ландстрем, Норвуд (Брайан, 67), Флек, Стивенс – Макголдрик, Берк (Брюстер, 71)

"Тоттенхэм": Льорис – Родон, Дайер, Дэвис – Орье, Ндомбеле, Хейбьерг, Регилон (Санчес, 90+4) – Бергвейн (Лукас Моура, 87), Кейн, Сон (Карлос Винисиус, 90+2)

Предупреждения: Норвуд (23), Ландстрем (50), Иган (86), Ампаду (90+1)