Экс-хавбек Шахтера Фред: Очень переживал из-за суммы, которую заплатил МЮ

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Фред вспомнил свой переход в стан "красных дьяволов" из донецкого "Шахтера".

"Я очень переживал по ходу первого сезона из-за той суммы, что за меня заплатили. Ты приходишь и сталкиваешься с огромными ожиданиями, а потом ты не так хорошо проявляешь себя в нескольких матчах, и тебя критикуют.

Я очень страдал от критики в прессе и от болельщиков, но я всегда продолжал мотивировать себя и работал. Я никогда не падал духом. Меня считали провалом, но я продолжал работать, чтобы выйти на максимум", – рассказал бразилец.