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Экс-хавбек Шахтера Фред: Очень переживал из-за суммы, которую заплатил МЮ

Англия
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За бразильца "красные дьяволы" заплатили 52 млн в 2018-м году

Экс-хавбек Шахтера Фред: Очень переживал из-за суммы, которую заплатил МЮ
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Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Фред вспомнил свой переход в стан "красных дьяволов" из донецкого "Шахтера".

"Я очень переживал по ходу первого сезона из-за той суммы, что за меня заплатили. Ты приходишь и сталкиваешься с огромными ожиданиями, а потом ты не так хорошо проявляешь себя в нескольких матчах, и тебя критикуют.

Я очень страдал от критики в прессе и от болельщиков, но я всегда продолжал мотивировать себя и работал. Я никогда не падал духом. Меня считали провалом, но я продолжал работать, чтобы выйти на максимум", – рассказал бразилец.

Хавбек перебрался в "МЮ" летом 2018-го года за 52,5 миллионов фунтов.

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В статье: Шахтер (Донецк) Фред Манчестер Юнайтед
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Источник:
Globo Esporte

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