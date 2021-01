Хозяева без центральных защитников. Стали известны стартовые составы на матч Ливерпуль - Манчестер Юнайтед

В рамках 19-го тура АПЛ встретятся "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" на Энфилде. Северо-Западное дерби в этом сезоне обещает быть особенно горячим из-за лидирующих позиций команд в чемпионате. Уже в 18:30 шпаги этих двух коллективов скрестятся в личном поединке, а сейчас пока стали известны стартовые составы команд. Отметим, что у хозяев поединка в центре защиты сыграют центральные полузащитники.

