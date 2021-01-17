  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Хозяева без центральных защитников. Стали известны стартовые составы на матч Ливерпуль - Манчестер Юнайтед
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хозяева без центральных защитников. Стали известны стартовые составы на матч Ливерпуль - Манчестер Юнайтед

Англия
(1 голосов)

Не без сюрпризов

Хозяева без центральных защитников. Стали известны стартовые составы на матч Ливерпуль - Манчестер Юнайтед
Новина українською

В рамках 19-го тура АПЛ встретятся "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" на Энфилде. Северо-Западное дерби в этом сезоне обещает быть особенно горячим из-за лидирующих позиций команд в чемпионате. Уже в 18:30 шпаги этих двух коллективов скрестятся в личном поединке, а сейчас пока стали известны стартовые составы команд. Отметим, что у хозяев поединка в центре защиты сыграют центральные полузащитники.

  • Ливерпуль: Алиссон - Александр-Арнольд, Хендерсон, Фабиньо, Робертсон - Вейналдум, Тьяго, Шакири - Салах, Мане, Фирмино.
  • Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Ван Биссака, Магуайр, Линделеф, Шоу - Мактоминей, Фред - Фернандеш, Погба, Марсьяль - Рашфорд.
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрген Клопп Оле Гуннар Сульшер АПЛ Ливерпуль Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...