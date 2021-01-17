Хозяева без центральных защитников. Стали известны стартовые составы на матч Ливерпуль - Манчестер Юнайтед

В рамках 19-го тура АПЛ встретятся "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" на Энфилде. Северо-Западное дерби в этом сезоне обещает быть особенно горячим из-за лидирующих позиций команд в чемпионате. Уже в 18:30 шпаги этих двух коллективов скрестятся в личном поединке, а сейчас пока стали известны стартовые составы команд. Отметим, что у хозяев поединка в центре защиты сыграют центральные полузащитники.

Ливерпуль: Алиссон - Александр-Арнольд, Хендерсон, Фабиньо, Робертсон - Вейналдум, Тьяго, Шакири - Салах, Мане, Фирмино.

???? TEAM NEWS ????



The Reds to face @ManUtd ???? — Liverpool FC (@LFC) January 17, 2021

Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Ван Биссака, Магуайр, Линделеф, Шоу - Мактоминей, Фред - Фернандеш, Погба, Марсьяль - Рашфорд.